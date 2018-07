Ladro seriale in corsia: finge di sentirsi male per derubare pazienti e dottori

Ladro in corsia a processo. In diverse occasioni un giovane romano di 29 anni, arrivava al triage del pronto soccorso del Policlinico di Tor Vergata lamentando falsi sintomi per farsi ricoverare e razziare beni personali di medici e pazienti, ma anche preziose attrezzature dell’ospedale. In almeno un’occasione avrebbe usato anche un falso nome per agire certo dell’impunità.