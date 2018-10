Ha messo a segno una rapina in un negozio di alimentari, ma non ha fatto i conti con la sbadataggine e ha perso il cellulare durante la fuga: un uomo di 25 anni di origine rumena è stato così arrestato dai carabinieri a Roma. Il 25enne ha fatto irruzione in un alimentari in via Taranto, in zona San Giovanni, e ha riempito lo zaino con quanti più prodotti possibili. Durante la rapina, l'uomo è stato però scoperto dai dipendenti dell'esercizio commerciale, che il 25enne non ha esitato a colpire con calci e pugni per coprirsi la fuga.

Mentre faceva perdere le sue tracce, però, il rapinatore ha perso lo zaino che, oltre la refurtiva, conteneva anche il suo telefono cellulare. Quando si è accorto di quanto accaduto, il 25enne è tornato al negozio di alimentari, pretendendo che lo zaino gli venisse restituito: ha così minacciato di spaccare le vetrine del negozio e ha colpito i dipendenti con un carrello della spesa. Sul posto, dietro segnalazione, sono arrivati però i carabinieri della stazione Dante, che hanno bloccato il rapinatore e lo hanno portato nelle camere di sicurezza della caserma, dove è in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.