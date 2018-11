È il pomeriggio dello scorso martedì 30 ottobre, quando un uomo è stato colto in flagranza mentre era intento a rastrellare delle pigne nel cortile del liceo classico Manzoni di Latina. Non tutti lo sanno infatti, ma raccogliere pigne anche all'interno di proprietà demaniali è un reato, a maggior ragione se questo avviene introducendosi senza autorizzazione nel perimetro di un istituto scolastico. Invece di farsi identificare però il ladro si è arrampicato su un albero fino ad arrivare ai rami più alti, mettendo così in pericolo la propria incolumità visto anche il forte vento.

Sul posto, in via Le Corbusier, sono giunte così diverse pattuglie di polizia e vigili urbani, un'ambulanza del 118 e due squadre dei vigili del fuoco che hanno steso un gonfiabile sotto l'albero per attutire un eventuale caduta dell'uomo, e con un'autogru lo hanno raggiunto per convincerlo a mettersi in salvo. Le trattative per convincere il "ladro acrobata" sono andate avanti fino a notte fonda, come riportato dalla stampa locale che ha seguito passo passo la singolare vicenda.