in foto: Il ladro sul balcone di un appartamento a Torpignattara, Roma

Quando i carabinieri hanno bussato alla porta, il capofamiglia, ancora assonnato, ha aperto rimanendo di sasso perché non si era accorto di nulla. Mentre tutti dormivano, un ladro si è arrampicato sul terrazzo, è entrato nell'appartamento e ha cominciato a frugare nelle stanze. Alcuni residenti hanno visto l'uomo arrampicarsi sul balcone di un appartamento al primo piano di via Galeazzo Alessi a Torpignattara e hanno dato l'allarme. Dopo aver forzato la serratura della finestra il malvivente è riuscito ad entrare all'interno dell'abitazione e ha cominciato a rovistare alla ricerca di beni preziosi. Il ladro è stato sorpreso mentre tentava di scappare provando a sdraiarsi sul balcone per non essere visto dai carabinieri intervenuti sul posto. Per non lasciare tracce del suo passaggio indossava due calzini come guanti.

Dall'appartamento aveva rubato due smartphone, un orologio e il portafogli del padrone di casa. La refurtiva è stata riconsegnata al legittimo proprietario e il ladro, un francese di origini maghrebine di 32 anni, in Italia senza fissa dimora e con precedenti, è stato arrestato con l'accusa di furto aggravato. Sarà giudicato con il rito direttissimo.