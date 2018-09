in foto: Francesco Totti, ladri nella sua vecchia scuola elementare

Nel giorno del 42esimo compleanno di Francesco Totti una banda di ladri ha deciso di far visita alla scuola elementare che l'ex capitano della Roma frequentava da piccolo. Si tratta della scuola elementare Manzoni di via Lusitania a Porta Metronia, il quartiere alle spalle di San Giovanni, Roma, dove il Pupone è nato e cresciuto. I ladri hanno danneggiato porte e finestre e hanno rubato l'incasso dei distributori di merendine presenti nei corridoi della scuola. La segnalazione alla Polizia è arrivata questa mattina alle 7.40 circa dalla vicepreside dell'Istituto Comprensivo Manzoni. Sul posto le volanti, la scientifica e pattuglie del commissariato San Giovanni.

Nell'autobiografia Totti racconta la sua paura per i ladri

Nell'autobiografia del numero dieci giallorosso, uscita oggi i tutte le librerie, edita da Rizzoli e realizzata insieme al giornalista Paolo Condò, c'è anche un ricordo che parla di Porta Metronia e proprio della paura dei ladri. Nel libro ci sono infatti i ricordi di infanzia, delle notti trascorsi nella sua cameretta nell'appartamento di via Vetulonia, la timidezza e per l'appunto la paura del buio e dei ladri: "Mi fingevo morto così pensavo che un bambino morto i ladri non lo toccavano", ha raccontato Totti in tv. Oggi l'ex fuoriclasse della Roma compie 42 anni e stasera verrà festeggiato con un evento speciale ed esclusivo al Colosseo.