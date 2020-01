in foto: Ladri hanno provato ad entrare all’interno del Vivi Bistrot di Villa Pamphili – foto Facebook

Nella notte di ieri i ladri hanno cercato di entrare nel Vivi Bistrot di Villa Pamphili, l'unico bar/bistrot presente all'interno del parco. A diffondere la notizia è stata una delle proprietarie su Facebook: "Ore 2 di notte di ieri a villa Pamphili ladri cercano di entrare nel Vivi Bistrot ma questa volta desistono (abbiamo subito negli anni tanti furti notturni) vedendoci arrivare con polizia e Coopservice … frantumano però tutte le nostre enormi vetrine con le punte dei san pietrini! Uomini dell’epoca della pietra che volevano solo vandalizzare o rubare? Bah da rubare c’è davvero poco oppure forse amano molto i nostri hamburger".

Il Vivi Bistrot rischiava di chiudere

Negli scorsi mesi il Vivi Bistrot ha rischiato la chiusura a causa della scadenza dei termini della concessione (scaduta addirittura nel 2015) e per questo il Comune aveva emanato un ordine di sfratto. Le proprietarie, Cristina Cattaneo e Daniela Gazzini, avevano chiesto al comune di sospendere la decisione e di indire un bando per la riassegnazione dello spazio. Non ricevendo risposta dall'amministrazione hanno lanciato una petizione online che è stata sottoscritta da oltre 35mila persone. Prima delle feste natalizie tutto il consiglio comunale capitolino ha votato per tenere aperto il bistrot fino alla pubblicazione del nuovo bando. Non si stratta solo dell'unico bar presente a villa Pamphili, ma all'interno ci sono anche gli unici bagni a disposizione di tutti i cittadini all'interno del parco.