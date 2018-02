Due cittadini di nazionalità romena sono stati arrestati questa notte in pieno centro a Roma dai carabinieri della Stazione di San Lorenzo in Lucina. I due uomini, con precedenti e risultati senza fissa dimora, hanno tentato di entrare in un negozio in via Tomacelli, a due passi da via del Corso, per fare razzia.

I due ladri "acrobati", sono stati notati mentre scavalcavano "l’accesso al chiostro interno di un condominio di via Tomacelli, al cui interno si affaccia una delle vetrine di un negozio di abbigliamento". Arrivati di fronte alla vetrina hanno tentato di sfondarla utilizzando un sampietrino per infrangerla.

Proprio il rumore del sasso contro la vetrata ha allertato il portiere dello stabile, che ha chiamato il 112 informando della presenza di alcuni presunti ladri, che sono stati colti sul fatto dai militari giunti sul luogo. Arrestati con l’accusa di tentato furto aggravato, i ladri sono stati trattenuti in caserma in attesa del rito direttissimo che si terrà in mattinata nelle aule di piazzale Clodio.