Oltre 200 scatolette di tonno, valore commerciale di circa 320 euro. Questo l'insolito bottino di una ladra seriale, scoperta e arrestata dagli agenti del commissariato Borgo di Roma. Golosa di tonno, o chissà per quale altro motivo, la donna ha cercato di rubare da un supermercato di Romaoltre 200 scatolette di tonno di una nota marca occultandole in una borsa da viaggio.

Scoperta dagli addetti alla vigilanza del supermarket, questi ultimi hanno chiamato il 112 e hanno aspettato l'arrivo di una pattuglia. I poliziotti sono riusciti a bloccare la donna e un uomo che la stava aspettando all'esterno, ma che non partecipava in alcun modo al furto. Dentro la borsa della donna c'erano 200 confezioni di tonno in scatola restituite poi al legale rappresentante dell'esercizio commerciale.La signora, una romana di 40 anni, è stata arrestata per furto aggravato mentre l'uomo, napoletano con numerosi precedenti di polizia, "è stato rimpatriato al Comune di Napoli con Foglio di Via Obbligatorio, disposto dal Questore di Roma. Dall'esame degli atti d'ufficio e dei terminali di Polizia emergeva che la stessa donna nell'ultimo mese era stata già arrestata per avere rubato presso esercizi commerciali di Roma e Napoli grandi quantità di tonno in scatola", si legge nella nota diffusa dalle forze dell'ordine.