Le Frecce Tricolori sono uno spettacolo mozzafiato, che lascia tutti con lo sguardo rivolto verso il cielo per ammirare il verde, il bianco e il rosso della nostra bandiera. Per gli appassionati di questa esibizione sarà possibile ammirare nuovamente il loro passaggio a Ladispoli, dopo che le Frecce hanno solcato i cieli della Capitale in occasione della Festa della Repubblica. I piloti dell'Aeronautica militare si esibiranno in occasione dell'AirShow 2019, che si terrà nel Comune laziale venerdì 14 e domenica 16 giugno 2019. Un evento imperdibile, con molti piloti esperti che si cimenteranno in dimostrazioni di volo fuori dal comune, grazie alla collaborazione della pattuglia acrobatica che ogni anno regala ai curiosi e agli abitanti di Ladispoli uno spettacolo senza precedenti. Venerdì 14 giugno, a partire dalle 16:30, si terranno le prove generali, mentre l'AirShow entrerà nel vivo alla stessa ora di domenica 16, con la vera e propria esibizione di alcune branche dell'aeronautica, dal settore militare a quello acrobatico.

Il programma dell'AirShow 2019 a Ladispoli

L'AirShow 2019 comincerà il 14 giugno a Ladispoli, quando in occasione delle prove generali presso il lungomare centrale, Piazza dei Caduti e il lungomare di Marina di Palo i curiosi potranno assistere alle prime prove delle esibizioni, che si svolgeranno poi domenica 16 a partire dalle 16:30. In quell'occasione sfileranno nei cieli alcune delle più grandi rappresentative dell'aeronautica nel nostro Paese. Oltre al passaggio delle Frecce Tricolori sarà possibile ammirare il volo degli aerei della Pattuglia Acrobatica Nazionale e dell'European Fighter Aircraft. Sarà inoltre l'occasione per assistere al sorvolo di alcuni aerei di linea, come il velivolo dell'Alitalia e gli elicotteri R44. Al termine dell'esibizione sarà possibile scambiare quattro chiacchiere con alcuni piloti della pattuglia acrobatica, in particolare con Gaetano Farina, pilota maggiore con oltre 3mila ore di volo e con oltre vent'anni di servizio insieme ai suoi colleghi del cielo.