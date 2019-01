in foto: [Immagine di repertorio]

Un negozio di canapa che vendeva però anche marijuana illegale. E' la scoperta dei carabinieri di Ladispoli, che hanno chiuso per sessanta giorni il locale, per motivi di ordine e sicurezza pubblica. Il negozio era specializzato nella vendita della marijuana light, ma al suo interno i carabinieri hanno scoperto che veniva venduta anche la marijuana di tipo illegale.

Il blitz di oggi ha portato così alla notifica di chiusura, emessa dal Questore di Roma e che durerà per due mesi. Il provvedimento è partito su proposta dei militari dell'arma appartenenti alla compagnia di Civitavecchia, in seguito all'arresto del titolo del canapa store: la marijuana di tipo illegale è stata trovata all'interno del locale, in una quantità considerata ingente da parte delle forze dell'ordine. Era già successo un mese fa, sempre a Ladispoli, dove un trentaduenne già noto alle forze dell’ordine era stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, visto che nel suo negozio di cannabis legale, spacciava marijuana. Nel suo caso, tra il laboratorio e la sua abitazione sono stati sequestrati quasi quattro chili di sostanza stupefacente.