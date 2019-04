Da venerdì 12 a domenica 14 aprile si terrà nel Comune laziale la Sagra del carciofo romanesco. Al centro della 69esima edizione dell'evento ci sarà uno degli ingredienti protagonisti della cucina romana, dalla sua versione "alla giudia" a condimento per la pasta. L'ingresso alla manifestazione è gratuito. Le vie di Ladispoli saranno invase fino a domenica da carciofi romaneschi, con i visitatori che, spostandosi tra i vari stand, potranno assaggiare il carciofo in tutte le sue versioni. Tre giorni di festa dove, tra spettacoli e show musicali, sarà possibile celebrare il prodotto attraverso i piatti dell'enogastronomia tradizionale romanesca, con idee provenienti anche da altre regioni. Tra le novità della sagra ci sarà l'area "Arte, cultura e sapori nei giardini", uno spazio dedicato ai coltivatori diretti di carciofi. Ci sarà anche l'occasione per ammirare artisti e produttori di opere del proprio ingegno, con sculture create grazie all'utilizzo dei carciofi.

La programmazione

La sagra comincia questa mattina con l'allestimento dei primi stand. A partire dalle 16:30 si esibiranno sul palco della sagra artisti e band locali, come quella in omaggio a Lucio Battisti. Sabato gli stand apriranno alle 09:30, con la presenza del sindaco di Ladispoli Alessandro Grando. Domenica la grande chiusura, con il concorso delle sculture di carciofi realizzate dai produttori agricoli, seguito da uno spettacolo di fuochi d'artificio a chiudere la serata e la sagra. Nel corso degli spettacoli i visitatori potranno cimentarsi attivamente con la lavorazione del carciofo, scoprendo tutti i segreti dell'ortaggio grazie ai consigli dei coltivatori.

Come arrivare

Ladispoli dista circa quaranta chilometri dalla Capitale. Per chi volesse recarsi in auto occorre prendere l'Autostrada A12, per poi svoltare allo svincolo "Cerveteri-Ladispoli". In vista dell'evento l’amministrazione comunale ha effettuato delle deviazioni di alcuni bus urbani per le tre giornate di sagra. Subiranno delle modifiche le tratte del: 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 42.