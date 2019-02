Avrebbe mescolato diversi prodotti per pulire la casa finendo però per rimanere vittima dei vapori tossici. È accaduto a una donna di 63 anni a Ladispoli sabato pomeriggio quando, intenta nelle faccende domestiche è stata colpita da un malore accasciandosi a terra poco dopo. La donna ha infatti avuto una crisi respiratoria causata dalle esalazioni tossiche di acido muriatico e candeggina: trasportata d'urgenza al posto di primo intervento della via Aurelia di Ladispoli, a causa della gravità delle sue condizioni, è stata trasportata in eliambulanza al Policlinico Gemelli di Roma.

La donna avrebbe unito alcuni detersivi all'acido muriatico

La donna che soffre già d'asma è stata immediatamente soccorsa e ricoverata nella struttura ospedaliera dove le prime cure hanno iniziato ad avere gli effetti sperati: nonostante i miglioramenti però i medici hanno deciso di tenerla sotto osservazione prima di dimetterla. Stando a quanto raccontato dalla stessa donna al personale sanitario avrebbe unito alcuni detersivi all'acido muriatico durante alcune pulizie domestiche. I vapori emanate dalle sostanze tossiche venute a contatto tra loro le avrebbero così causato la crisi respiratoria e la successiva perdita dei sensi.