in foto: L’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Ladispoli Lucia Cordeschi insieme al sindaco Alessandro Grando

Incidente stradale in via Taranto a Ladispoli, sul litorale della provincia di Roma, dove un giovane è rimasto ferito ed è ricoverato con prognosi riservata all'ospedale Gemelli di Roma. Si tratta del figlio sedicenne di Lucia Cordeschi, all'assessore alle Politiche Sociali della giunta Grando. Secondo le informazioni apprese il ragazzo era a bordo del suo scooter Fantic e stava transitando all'altezza di via Lazio quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, un'auto Bmw lo ha travolto. Il sedicenne è stato sbalzato dalla sella ed è finito sull'asfalto. A dare l'allarme i passanti, che notata la scena, hanno chiesto l'intervento di un'ambulanza. Sul posto è arrivato il personale sanitario del 118, che lo ha trasportato al Pit di Ladispoli, poi il trasferimento nel nosocomio della Capitale, dove si trova ricoverato, in attesa che i medici sciolgano la prognosi. Presenti per i rilievi scientifici i carabinieri della stazione locale, che hanno svolto gli accertamenti necessari e stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto.

Il messaggio di Lucia Cordeschi

Lucia Cordeschi ha ringraziato pubblicamente le persone che hanno rivolto un pensiero per suo figlio: "Grazie a tutti coloro che stanno pregando per mio figlio, purtroppo ancora non sciolgono la prognosi perché lo stanno valutando di ora in ora; deve passare il tempo ma sembra non passare mai. Grazie veramente a tutti voi che ci state facendo sentire il vostro affetto con chiamate, messaggi, ma soprattutto con le preghiere. Ci state dando veramente forza nell'affrontare questo brutto momento, che con la leggerezza dei sedici anni se ne sottovaluta l'importanza e la responsabilità per ogni azione che si compie. Mi auguro che voi ragazzi capiate che per una ragazzata si potrebbe perdere la vita. Vi prego, riflettete su questo e sull'importanza della vita" si legge sulla bacheca Facebook dell'assessore.