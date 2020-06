Un ragazzo è stato soccorso oggi dalla Guardia Costiera perché non riusciva a tornare a riva. Il giovane, che aveva deciso di trascorrere la giornata al mare insieme agli amici, si era buttato in acqua intorno alle 17.45 per fare un bagno. Con la comitiva era andato alla spiaggia libera a nord dello S. B. La Baia a Ladispoli per passare una giornata diversi, come tanti stanno facendo in questi giorni. Dopo poco però, ha iniziato a sentirsi male e ad annaspare. Il ragazzo ha rischiato di affogare, ma quando gli amici si sono accorti che qualcosa non andava hanno chiamato immediatamente la Guardia Costiera, che si è precipitata per aiutarlo. Dopo averlo portato a terra però, ha continuato a non stare bene: subito gli amici hanno richiamato la Guardia Costiera, che ha allertato il 118. Il ragazzo, infatti, presentava sintomi di congestione e andava immediatamente soccorso.

Si sente male dopo aver rischiato di annegare, giovane in ospedale

Portato allo stabilimento La Baia, la Guardia Costiera si è prima accertata dei sintomi accusati dal ragazzo, che ha spiegato di aver vomitato poco dopo essere uscito dall'acqua. Dato che era pallido, tremante e con la nausea, la Guardia Costiera ha chiesto l'intervento del 118, che giunto sul posto ha verificato i parametri vitali del giovane, che aveva una pressione arteriosa fuori dalla norma. Lo hanno quindi portato all'ospedale di Civitavecchia, dove si trova tuttora in osservazione. Anche a Gaeta la Guardia Costiera ha dovuto rispondere a diversi interventi, tra cui bagnanti che non riuscivano a tornare a riva e tre persone in avaria a bordo di un'imbarcazione che non riuscivano a tornare indietro per un guasto al motore.