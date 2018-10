Momenti di paura a Ladispoli, sul litorale romano. Due pugili hanno fatto irruzione nel pronto intervento della Casa della Salute di Ladispoli – Cerveteri e, per motivi non chiari, hanno aggredito la guardia giurata, prendendola a pugni. Gli aggressori, due fratelli che sono entrati all'interno dei locali in preda alla collera, hanno anche distrutto il punto di primo intervento ladispolano che oggi è rimasto chiuso. L'uomo dopo aver ricevuto un pugno in pieno volto è stato trasportato all'Aurelia Hospital. Medicato e ricoverato, ha subito la frattura del setto nasale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Ladispoli, che li hanno fermati e denunciati. Il direttore generale della Asl Roma 4, Giuseppe Quintavalle, ha detto di aver "già aperto un tavolo di lavoro con il direttore del DEA e avviato un Audit interno" e ha espresso la sua "vicinanza a tutti gli operatori coinvolti, che saranno sostenuti in pieno dall’azienda".

Per quanto riguarda la chiusura del punto di primo intervento ha spiegato che: "Il PPI sta svolgendo comunque la sua attività, gestendo le urgenze dei pazienti che vi si rivolgono durante la giornata”. Il Comando dei carabinieri, ritenendo la zona del PPi di Ladispoli un’area sensibile, ha comunicato al Direttore Quintavalle che verranno intensificati i controlli notturni con le pattuglie.