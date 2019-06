Un'auto ha investito un bambino che è stato portato in ospedale. L'episodio è accaduto questa mattina, martedì 18 giugno, a Ladispoli, sul litorale a Nord della provincia di Roma. Secondo le primissime informazioni apprese il bimbo si trovava in strada, precisamente in via Roma, insieme a un genitore, quando, improvvisamente e per cause al momento non note, l'auto l'ha urtato, facendolo cadere. La scena è accaduta sotto gli occhi dei passanti che hanno assistito all'investimento e che, preoccupati per le condizioni di salute del piccolo, hanno richiesto l'intervento di un'ambulanza.

Sul posto, ricevuta la telefonata d'emergenza, è intervenuto il personale sanitario del 118 che lo ha soccorso e trasportato in ospedale. Presenti gli agenti della polizia locale di Ladispoli che hanno svolto i rilievi di rito e gli accertamenti necessari al caso. Non è ancora chiara la dinamica dell'investimento, l'intervento è ancora in corso. Al vaglio eventuali responsabilità da parte del conducente del veicolo. Al momento non si conoscono ancora le condizioni di salute del bambino.