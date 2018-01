La dinamica è sempre la stessa. La nuova ‘truffa delle gomme', una delle più utilizzate per ingannare gli automobilisti insieme a quella classica ‘dello specchietto', funziona così: i ladri si avvicinano a un'automobile posteggiata spesso all'interno di un parcheggio di un centro commerciale, bucano le gomme e poi aspettano che il proprietario esca dal negozio e ritorni alla sua macchina. Quando quest'ultimo si accorge che gli pneumatici sono squarciati e si abbassa per tentare di risolvere la situazione, i ladri gli rubano tutto ciò che ha lasciato in macchina: dai soldi allo smartphone fino alle buste della spesa.

Arrestati due giovani ladri a Torvajanica.

L'ultima truffa è stata documentata da un video realizzato dalla telecamera di sicurezza del parcheggio del centro commerciale 16 Pini di Torvajanica, Roma. Protagonisti due ragazzi di 29 e 28 anni, entrambi residenti a Napoli e con precedenti. I due sono stati arrestati dai carabinieri della Stazione di Torvaianica con l’accusa di danneggiamento aggravato compiuto al fine di commettere un furto. Vittima della truffa un 67enne che aveva lasciato la sua automobile posteggiata nel parcheggio del centro commerciale ed era entrato a fare la spesa. Una volta uscito si è accorto che la ruota anteriore destra della sua autovettura, una Dacia Sandero, era bucata. E' sceso dalla sua automobile per verificare, lasciando tutto all'interno, e i due ladri gli hanno rubato il portafogli, con 500 euro all'interno, e due smartphone. I due ladri sono stati fermati mentre stavano cercando di truffare un altro anziano. "Proseguono le verifiche dei Carabinieri finalizzate ad accertare la loro eventuale responsabilità in ordine alla commissione di analoghi reati in zona", si legge nel comunicato diffuso dai carabinieri.