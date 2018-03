in foto: Foto Facebook Pizzeria Da Michele – Roma

La storica pizzeria napoletana ‘Da Michele' apre un'altra sede romana. Dopo l'apertura nel 2016 del locale all'interno del Museo Explora, al Flaminio, i maestri della pizza napoletana inaugureranno una nuova pizzeria il prossimo mercoledì 28 marzo in via dei Lucchesi 28, a pochi passi da Fontana di Trevi. Il nuovo ristorante avrà circa cento posti a sedere, si legge sulla pagina Facebook del locale, e una cucina a vista per permettere ai clienti di vedere i maestri pizzaiuoli all'opera. Sempre in un post pubblicato su Facebook, si annunciava la ricerca di personale disponibile a lavorare nella nuova sede.

Michele Condurro, nipote del fondatore della storica pizzeria di Napoli, dedicò l'apertura del primo ristorante di Roma al "Maradona della Pizza", zio Luigi, morto a 92 anni e ai microfoni di Fanpage.it raccontò: "Da Napoli siamo venuti a Roma per portare le nostre due pizze, siamo gli unici al mondo a farne due. Abbiamo portato queste pizze qui, a Roma, sperando che piacciano, sappiamo che molti romani che sono venuti da noi a Napoli l'hanno apprezzata". Confermata anche a Fontana di Trevi la proposta gastronomica della sede del Flaminio: pizza Margherita, Marinara, Napoletana (con alici di Cetara), Ripeno al forno e pizza fritta. Birra artigianale (birrificio Saint John di Faicchio), vini Salvatore Martusciello, dolci Vincenzo Bellavia, caffè Moreno.