Una bambina di nove anni affetta da una malattia molto rara e una madre che non si arrende per regalarle una vita migliore e accompagnarla a scuola. Intorno, una comunità disposta ad aiutarle e a realizzare il loro sogno. Barbara De Pascali è la mamma di Anna, una bambina di nove anni che sin dalla nascita non ha mai parlato ed è inoltre affetta da un grave ritardo psico-motorio. Nonostante questo, ama stare a scuola in mezzo ai suoi compagni di classe, motivo per il quale ogni giorno Barbara la prende in braccio, la sistema in macchina e la porta nella scuola in provincia di Ferrara dove frequenta la terza elementare. Il problema è che tra poco Anna inizierà a essere troppo pesante per essere sollevata dalla sua mamma, che quindi ha bisogno di una macchina apposita per poterla trasportare.

Barbara De Pascali ha avviato una raccolta fondi per acquistare un'automobile adattabile alla carrozzina di Anna. Finora sono stati raccolti oltre 40mila euro e a breve dovrebbe arrivare la decisione del giudice per sbloccare il denaro e acquistare così la macchina. "Non mi aspettavo una generosità e una solidarietà così grande, anche da parte di persone che non ci conoscono direttamente. Sono rimasta meravigliata dall’animo buono dell’Italia", ha dichiarato Barbara a Il Messaggero. E proprio da Roma è arrivata una grossa donazione da un donatore che però è voluto rimanere anonimo. Barbara e la sua bambina vivono da sole dopo che si è separata dal marito un paio di anni fa: e, nonostante l'uomo sia un padre presente, Barbara è da sola durante le giornate. Ma grazie agli aiuti delle persone intorno sente meno la solitudine.