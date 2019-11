La storia del gatto Martino: lanciato in strada da una macchina, è stato adottato

Il gatto Martino è stato lanciato da un’auto in corsa e abbandonato in strada. “Il gattino, che avrà circa due mesi, gode di ottima salute. È dolcissimo, vuole sempre stare in braccio, fa le fusa e piange quando lo si lascia solo”.