in foto: Foto Facebook – Sperlonga

Dalle spiagge sarde, sabbia bianca e acqua celeste, a quelle siciliane, da quelle calabresi a quelle pugliesi. Ma nella classifica delle migliori lingue di sabbia d'Italia per il 2018 c'è spazio anche per una località del Lazio: Sperlonga, provincia di Latina. Questi i parametri presi in considerazione per la graduatoria stilata dal sito di viaggi Skyscanner.it: la scelta, si legge, è avvenuta tenendo conto di vari fattori. Tra gli altri: la pulizia delle spiagge, lo stato delle acque e l’unicità del paesaggio circostante (molte spiagge sono inserite in parchi naturali o riserve protette). Infine, abbiamo anche tenuto conto dei preziosissimi suggerimenti dei nostri lettori, che hanno condiviso con noi le foto delle loro spiagge preferite".

Questa la motivazione per la scelta di Sperlonga: "La provincia di Latina vi lascerà di stucco con il suo fortunato litorale e vi porterà alla scoperta di piccoli borghi affacciati sul blu come quello di Sperlonga, acciottolato e candido come il colore della sua bellissima Spiaggia dell'Angolo, che si apre dal porticciolo, incontra la celebre Grotta di Tiberio e tocca il Promontorio del Ciannito. L'ampio arenile sabbioso è caratterizzato da un fondale basso e si raggiunge facilmente da questo che è il paesino prediletto dai romani in fuga dall'afa capitolina. Un delizioso luogo di stradine imbiancate a calce, piccole botteghe artigiane, boutique alla moda e acque cristalline premiate più volte dalla Bandiera Blu".

Le 15 spiagge più belle d'Italia