in foto: L’iniziativa dei commercianti di via Lorenzo il Magnifico, Roma

Si moltiplicano le iniziative di solidarietà da parte dei commercianti e dei negozianti di Roma. Le fotografie ritraggono in particolare quanto messo in campo dai titolari dei negozi di via Lorenzo Il Magnifico, zona Piazza Bologna. Le persone meno abbienti potranno ritirare una delle buste con alimenti sistemate all'entrata dei negozi o addirittura in strada.

L'associazione Botteghe Romane con Croce Rossa: "Una mano a chi ha bisogno"

La Croce Rossa, inoltre, ha annunciato che l'associazione Botteghe Romane, che tutela i negozi di vicinato di Roma, ha iniziato a raccogliere generi alimentari da destinare alle famiglie bisognose. Grazie alle collaborazione del Primo Municipio di Roma sono già stati consegnati 300 chili di pasta, 300 chili di pomodori pelati, 200 litri di olio, caffè e altri generi almentari.

“Sebbene molte delle loro attività siano attualmente chiuse, molti nostri soci hanno espresso subito una grande solidarietà che riflette la loro vicinanza a chi soffre: in pochissimi giorni abbiamo ottenuto generose donazioni di più o meno 4000 confezioni di prodotti alimentari che andranno ad aiutare le famiglie”, ha dichiarato il Presidente di Botteghe Romane Enrico Corcos. Il presdente ha anche ringraziato di cuore chi ha aderito finora: Canova Piazza del Popolo, i ristoranti “Baccano” e “La Zanzara”, il ristorante “Il Matriciano”, il Panificio Pietro e Andrea Roscioli, l’ Antica Macelleria Annibale, Monini Spoleto ( che, sebbene non nostro socio, si è voluto unire all’iniziativa), la torrefazione Trombetta “sperando di raccogliere altrettante donazioni nei prossimi giorni di emergenza”.