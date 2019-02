in foto: La nuova sigla di Suburra

La sigla della nuova stagione di Suburra, la seconda, è ‘Alti e bassi', una versione riarrangiata di di ‘Sempre uguale' dei Brokenspeakers feat. Colle der Fomento. Lo ha annunciato Lucci, che faceva parte del collettivo rap romano. Del gruppo faceva parte anche Coez. "Ci saranno altri tre brani dei brokenspeakers all'interno della colonna sonora. Spero che questo faccia conoscere FINO AL COLLO (l'album da cui sono tratte le canzoni ndr.) a nuove persone perché secondo me resta un discone e ne siamo veramente orgogliosi. Amo il mio gruppo. Brokenspeakers a vita".

La seconda stagione di Suburra sarà disponibile su Netflix da venerdì 22 febbraio. Confermati i protagonisti: Aureliano (Alessandro Borghi), Spadino (Giacomo Ferrara), Lele (Eduardo Valdarnini), Filippo Nigro (Amedeo Cinaglia), Sara Monaschi (Claudia Gerini) e Samurai (Francesco Aquaroli), Livia Adami (Barbara Chichiarelli), Adelaide Anacleti (Paola Sotgiu) e Angelica (Carlotta Antonelli).



La nuova sigla di Suburra: Sempre Uguale / Brokenspeakers

Il testo della versione originale di ‘Sempre uguale':

A volte è come un re senza esercito

senza trono ne corona ne scettro ed una spada in prestito

a volte muovo solo il lessico pe come je sto

ti porto dove je sto è un gusto acido

porto con me la pressione, la confusione

ne faccio un arma calibrata dalla condizione

per stare fuori e dentro senza approvazione

e stare a testa alta in mezzo alle persone col mio nome

a volte tutto molto cambia e si allontana

a volte sono incubi da filigrana

finché non suona la campana

ho ancora un'altro round per mostrarglielo a quei figli di puttana

ci vorrà un giorno intero per finire il giorno

e sarà dura, la spada non uccide, uccide la paura

e se la notte sembra scura, è solo un'altro giorno

un'altro inverno e ce lo so che la vita è dura

Troppo poco il tempo per sprecarlo

cresce la sfiducia ma hardcore ancora brucia e sto callo

mentre me ripeto sta calmo oggi ancora oggi

ma domani sta a un palmo e sto in ballo

il giorno che va bene vieni su con me

ma il giorno che vale compare stamme accanto te

io che non credo più a molto na fame da mastino

per quello che il destino m'ha tolto

io che più volte me so perso poi me so ricordato

mi sono ritrovato in un pezzo, dentro il poco di buono che apprezzo

ma non me spezzo se tutto va nel senso inverso

a volte qua so solo scazzi e sorrisi sparsi con i chiodi nei guanti, addestrarsi

e pure se l'umore è altalenante, l'odio mischia le carte, l'amore poi ritorna e ti abbatte

Il rap un giorno va bene un giorno va male

la vita un giorno va bene un giorno va male

l'amore a volte va giù ma poi risale

e mi riporta su e ricomincia sempre uguale

con il rap che un giorno va bene un giorno va male

la vita un giorno va bene un giorno va male

l'amore a volte va giù ma poi risale

e mi riporta su e ricomincia sempre uguale

Col lavoro che un giorno va bene, oeehh

ma quello successivo è con il mood da lametta sulle vene

non sono mai sereno e lo capisci stando insieme a me

che è solo sopra il palco spezzo le catene

oggi va bene domani no

stringerò lo stesso come un pazzo con la forza che c'ho

perché se adesso tocco il fondo domani risalirò

con un messaggio per il mondo, col cazzo che vado k.o

tu pensi di fermarmi e mettermi a le strette

questa vita picchia forte chiamame wrestler

la ruota gira e a volte perdi le scommesse

io sto a terra però punto alla cima come Messner

la vita è un ascensore senza tasti

sale e scende quando vuole e ci sei nato dentro che vuoi farci

spacca le porte co pugni e calci

finché arrivi al piano giusto, e poi? E finalmente puoi restarci

C'ho na rima pe ognuna delle mie paure

una pe quanno va bene una pe quanno cala la scure della sorte

chiude in faccia porte questa partita a dadi con la vita

a scacchi con la morte, una rima pe esse forte quanno er mondo

pe chiude alle porte pe portamme giù sul fondo

rispondo come Jake La Motta nun me butti giù

e pure se a vorte è na botta nun me butti giù

batto il mio tempo con la mano sopra el muro

un colpo va all'amore e un colpo al lato oscuro

sicuro c'ho la forza scorre come lava nelle vene

ma nel dubbio tu ricorda io vengo per il bene

io vengo per chi viene in pace, vengo pe chi n'è capace

de sta zitto e bon se qualcosa nun je piace

pe chi non tace e non s'arrende pure se un giorno sale

l'altro scende e pare che non cambia niente

Danno x2:

Il rap un giorno va bene un giorno va male

la vita un giorno va bene un giorno va male

l'amore a volte va giù ma poi risale

e mi riporta su e ricomincia sempre uguale

con il rap che un giorno va bene un giorno va male

la vita un giorno va bene un giorno va male

l'amore a volte va giù ma poi risale

e mi riporta su e ricomincia sempre uguale