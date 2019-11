in foto: Foto di repertorio

Un vero e proprio simbolo di Milano, emblema di ‘milanesità' in Italia e nel mondo. Ma attenzione: siamo davvero sicuri che il panettone più buono debba essere per forza prodotto nel capoluogo lombardo. Vedremo. I migliori maestri pasticceri internazionali, dalla Cina al Giappone, dalla Francia alla Spagna e fino all'Arabia Saudita si sfideranno a colpi di dolci per il ‘Miglior Panettone del Mondo', una gara che ha proprio l'obiettivo di dimostrare che questo famosissimo dolce natalizio può essere buono anche se prodotto al di fuori della Lombardia. La gara è in programma a Roma il 16 e 17 novembre presso Palazzo Falletti ed è organizzata dalla Federazione internazionale pasticceria, gelateria e cioccolateria (Fipgc).

La gara: il miglior Panettone del mondo

Il torneo prevede la partecipazione di 165 pasticceri da tutto il mondo, che si sfideranno per in tre diverse categorie: Il "Miglior Panettone Classico" (farina, burro, uvetta, scorza di arancia, vaniglia e lievito madre), il "Miglior Panettone Farcito", farcitura al posto dell'uvetta e della scorza d'arancia, e il "Miglior Panettone decorato".

"La scelta di Roma sta a significare che il panettone è ormai un dolce che appartiene a tutta Italia e non solo a Milano. Dirò di più. Da diversi anni il panettone è conosciuto e riconosciuto come un capolavoro di alta pasticceria a livello mondiale, tanto da essere tutelato da uno specifico disciplinare che ne impone dosi, ingredienti e procedure affinché possa essere chiamato tale. Proprio per questo abbiamo pensato a questa sfida per mettere alla prova alcuni fra i migliori pasticcieri al mondo", ha dichiarato il presidente della Fipgc Roberto Lestani.

Curiosità: c'è un Paese nel mondo in cui il Panettone è quasi un simbolo e un dolce nazionale. Si tratta del Perù, una vera e propria seconda patria per il classico dolce milanese. Lì si utilizza per festeggiare qualsiasi cosa, non solo il Natale. Probabilmente la notorietà si deve al fatto che nei primi del ‘900 a Lima, capitale del Perù, emigrarono migliaia di italiani del nord Italia. Evidentemente questi ultimi portarono con loro la tradizione del panettone.