in foto: carbonara (foto di repertorio)

Sembra una di quelle sfide affrontate da Adam Richman, presentatore del reality show televisivo statunitense ‘Man vs Food'. In ogni puntata Richman visita una città americana per assaggiare i piatti tipici e per affrontare la sfida proposta da un ristorante locale, che consiste quasi sempre nel mangiare quantità spropositate del piatto forte del locale. Un ristorante romano ha proposto una sfida simile: da stasera, 10 settembre, e fino a fine mese chi riuscirà a mangiare un chilo di spaghetti alla carbonara, non la pagherà. Altrimenti, se il partecipante non riuscisse a finirla, dovrà pagare ben 38 euro. Lo scorso anno, nel corso della prima edizione della sfida, l'impresa di mangiare un chilo di spaghetti è riuscita ad un solo ragazzo con il tempo record di 18 minuti e 23 secondi. Chi batterà questo record, annuncia il ristorante, vincerà un aperitivo per due a base di maritozzi salati (il ristorante in questione è il Maritozzo Rosso, zona Trastevere a Roma). La sfida è aperta a tutti.

La sfida: carbonara gratis a chi ne mangia un chilo

Attenzione, però, perché Adam Richman, il presentatore citato in precedenza, per allenarsi alle sfide svolge una vera e propria preparazione: fa esercizi due volte al giorno e quando deve affrontare la ‘mangiata' resta a digiuno il giorno prima e cerca di idratarsi bevendo moltissima acqua e rinunciando a caffè e bevande gassate. Dopo la sfida si concede un'ora di tapis roulant. Comincia oggi (anzi, questa sera), quindi, la sfida ‘all'ultima carbonara'.