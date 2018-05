in foto: La nuova illuminazione notturna del Castello di Santa Severa

Novantaquattro fari e proiettori led di ultima generazione, per una potenza complessiva di quasi 3mila watt, illuminano da ieri notte la rocca di Santa Severa. Il nuovo impianto di luci per il castello sul mare è stato realizzato dalla Regione Lazio in collaborazione da Acea e permetterà, nei mesi di agosto e luglio, di osservare il maniero affacciato sulla spiaggia sotto un'altra e affascinante prospettiva. Nei mesi estivi, infatti, il castello resterà aperto tutti i giorni dalle 16 alle 23 e sono già previste visite serali. Dal 25 aprile scorso oltre 3mila visitatori sono entrati nel museo e oltre 200 persone, tra ragazzi e famiglie, sono già stati ospitati nell'ostello, considerato da molti il più bello d'Europa.

"Per il nuovo ostello file d'attesa per le prenotazioni"

Gli affari al Castello, che ospita un museo e il nuovissimo ostello della gioventù, vanno a gonfie vele e, spiega il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, per dormire nella nuova struttura ricettiva ci sono lunghe file d'attesa (più di 600 prenotazioni per i prossimi mesi). “L'illuminazione del Castello di Santa Severa, grazie alla collaborazione con Acea, è un nuovo passaggio per il rilancio e la valorizzazione dello storico complesso. Un luogo bellissimo, straordinario, una meraviglia sul mare, che da stasera sarà proiettata nel mondo. La scommessa fatta per rilanciare questo luogo sta andando benissimo. Per l'ostello ci sono file d'attesa, nelle ultime settimane, poi, al museo ci sono stati oltre tremila visitatori e presto apriremo anche gli spazi dedicati alla ristorazione. Una collaborazione positiva tra enti e istituzioni”, ha spiegato Zingaretti.