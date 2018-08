Doveva essere una normale riunione di condominio, che però è degenerata e si è trasformata in una rissa, al termine della quale un uomo di 36 anni è stato arrestato dai carabinieri: è accaduto a Cerenova, nella provincia di Roma. Nel corso di una riunione condominiale, infatti, il 36enne ha aggredito verbalmente e poi fisicamente tre vicini di casa: la lite sarebbe scoppiata per futili motivi. Non contento, ha poi danneggiato l'automobile di uno di essi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Campo di Mare, che hanno immediatamente bloccato il soggetto. I militari dell'Arma, inoltre, in seguito alla perquisizione dell'abitazione dell'uomo, hanno anche rinvenuto sei piante di marijuana di altezza compresa tra i 40 e i 60 centimetri, che sono state prontamente sottoposte a sequestro.

Il 36enne è stato così arrestato dai carabinieri per detenzione e produzione di sostanze stupefacenti, lesioni personali e danneggiamento. Condotto in caserma, è ora in attesa di essere giudicato con rito direttissimo. I tre uomini aggrediti dal 36enne durante la riunione di condominio, sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e hanno riportato, per fortuna, soltanto lievi ferite.