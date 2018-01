La rubrica "La sindaca informa", che fino a oggi era ospitata sul sito del Comune di Roma, diventerà una rivista cartacea settimanale. Sarà registrata al tribunale, come una vera e propria testata, e sarà diffusa gratuitamente in 15mila copie in tutti i municipi della Capitale. La rivista costerà 1.155 euro a numero, per un totale di circa 60mila euro l'anno.

La rubrica di Virginia Raggi, si legge nella delibera approvata dalla giunta, "è andata via via acquisendo sempre maggiore notorietà, al punto che le notizie istituzionali ivi pubblicate vengono spesso riprese, oltre che dalle agenzie di stampa, anche da quotidiani e televisioni. Nel nuovo portale istituzionale di Roma Capitale, che a breve andrà a sostituire quello attuale, non è prevista la possibilità di inserire appositi banner utilizzati finora per fornire maggiore evidenza alle informazioni ritenute particolarmente rilevanti. Di conseguenza, al fine di garantire una più ampia informazione ai cittadini, ferma restando la periodicità e la pubblicazione in forma telematica del prodotto in oggetto attraverso le pagine del sito istituzionale di Roma Capitale, si ritiene opportuno prevederne anche una versione cartacea da diffondere tramite il ricorso ai Municipi, quali strutture decentrate più vicine al territorio".

Il Partito democratico: "Raggi si fa la rivista con i soldi dei romani"

Polemico il Partito democratico di Roma. "La sindaca Raggi con l'approssimarsi delle elezioni annuncia l'edizione cartacea di un proprio giornale pagato con soldi pubblici. Il M5S approfitta dell'istituzione per farsi la propaganda elettorale. Non si tratta di una corretta informazione istituzionale ma semplicemente di propagandare le proprie ovvietà amministrative. Un giornale, come già accade sulla rubrica online ‘la sindaca informa' dove non si parla del disastro delle strade della capitale o del caos rifiuti e neanche della pessima gestione delle società capitolina, dei ritardi sul reddito l'inclusione e delle carte d'identità più attese della storia. Mentre Grillo dichiara di voler vomitare i giornalisti il M5S si fa una testata a proprio uso e consumo per 60000 euro. Sulla vicenda sto predisponendo una specifica interrogazione", dichiara in una nota Michela Di Biase capogruppo del PD capitolino.