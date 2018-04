La proposta arriva da Roberta Lombardi, capogruppo M5s alla Regione Lazio, e dai consiglieri regionali del MoVimento: nel Lazio, sostengono, serve un terzo aeroporto per voli low cost oltre a quelli già esistenti di Fiumicino e Ciampino.

Scrive Lombardi su Facebook: "Pensiamo che per far fronte all'aumento dei passeggeri su Roma, senza ampliare l'aeroporto di Fiumicino né incrementare il numero di voli di Ciampino, è necessario progettare una rete aeroportuale regionale, inserita in una pianificazione, che punti alla creazione di un nuovo scalo di interesse regionale. Il nuovo scalo del Lazio dovrebbe essere dedicato alle compagnie low cost come in ogni grande capitale occidentale. La sua costruzione sarebbe da incentivo per l’adeguamento della rete viaria/ferroviaria e creerebbe nuovo tessuto economico e commerciale per l’area prescelta". Secondo Lombardi la Regione Lazio "dovrebbe rendersi promotrice di una proposta strategica alternativa per il rilancio economico e occupazionale nella manutenzione aerei, ricreando uno specifico polo tecnologico all'interno dello stesso Aeroporto di Fiumicino. La creazione di una piattaforma logistica integrata aeroporto- ferrovia, potrebbe creare oltre mille posti di lavoro".