in foto: Coronavirus nel Lazio

L'Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) è un istituto di ricerca, fondato da Bill Gates, che lavora sulle statistiche sulla sanità di tutto il mondo. In uno studio pubblicato poche ore fa vengono messe in evidenza le previsioni per tutti i Paesi in merito alle vittime di coronavirus e in merito alla data di uscita dall'emergenza. Le statistiche raccontano come alcuni Paesi, Regno Unito e Stati Uniti su tutti, potrebbero pagare a caro prezzo il ritardo nell'applicazione delle misure di distanziamento sociale. Nelle parole di Walter Riccardi, membro dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e consulente del ministro Speranza, "le previsioni dell'IHME per i Paesi che hanno ritardato il lockdown, in particolare per il Regno Unito e gli USA sono impressionanti, leggere che ci saranno rispettivamente 66,300 e 81.760 morti è scioccante, anche la Svezia pagherà caro il ritardo".

in foto: L’andamento dei nuovi casi nel Lazio

Nel Lazio il 25 aprile primo giorno senza decessi

Per quanto riguarda l'Italia e il Lazio nello specifico, l'istituto fondato da Bill Gates predice che il primo giorno senza vittime nella nostra regione potrebbe essere sabato 25 aprile, festa della Liberazione. Per quanto riguarda le cure ospedaliere, la ricerca stima che il 25 aprile potrebbero servire tra i 6 e i 13 letti di ospedale per pazienti Covid-19. Per arrivare a zero casi ospedalieri bisognerà attendere, sempre secondo lo studio, il 6 maggio (ma comunque i casi potrebbero essere meno di 10 già, come detto, dal 25 aprile). Per fare un confronto, il Veneto non necessiterà di letti di ospedale solamente dal 22 maggio e per quanto riguarda la Lombardia il primo giorno senza morti sarà il 30 aprile. Le morti totali nel Lazio saranno 296 (tra 285 e 308). In Italia le morti totali saranno 20.300 e il primo giorno senza decessi sarà il 19 maggio. Queste statistiche, ovviamente, sono valide con le attuali restrizioni ancora attive per tutto il periodo preso in considerazione.