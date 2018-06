Un ragazzo di 23 anni, di origine calabrese, è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato a San Basilio, quartiere di Roma. Ad entrare in azione, impegnati in controlli sul territorio, sono stati i Falchi della Sezione "Contrasto al crimine diffuso" della Squadra Mobile della Capitale, che hanno notato attività sospette in un edificio di edilizia popolare del quartiere. I poliziotti si sono presentati così alla porta di un ragazzo di 23 anni originario della Calabria: il ragazzo, evidentemente un pusher, sentendosi braccato ha pensato di disfarsi della droga che aveva in casa gettando dalla finestra 300 dosi di cocaina e 17mila euro in contanti, proventi dell'attività illecita.

I poliziotti, che hanno assistito alla scena, sono però riusciti a recuperare la sostanza stupefacente e il denaro contante. All'interno del pacco lanciato dall'appartamento, gli agenti della Polizia di Stato hanno rinvenuto anche 1000 dosi si hashish e tutto il materiale necessario per il taglio della droga. Per il 23enne sono così scattate le manette e, dopo le formalità di rito, per lui si sono aperte le porte del carcere.