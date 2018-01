Gadget ricordo per i turisti e una casetta di legno per permettere alle mamme di allattare e cambiare i pannolini dei neonati. A questo servirà il legname ricavato dal povero Spelacchio, il discusso albero di Natale di piazza Venezia. A deciderlo è stata la giunta guidata da Virginia Raggi d'accordo con la comunità della Val di Fiemme, terra d'origine dell'abete rosso. L’intesa, si legge nel comunicato diffuso dal Campidoglio, "consentirà di riutilizzare il legno dell’albero, opportunamente lavorato, per qualcosa di utile alla città e senza alcun costo aggiuntivo. L’albero sarà rimosso giovedì sera e tagliato in blocchi che verranno inviati in Val di Fiemme per la lavorazione. Un blocco resterà, invece, a Roma per una realizzazione artistica".

Secondo la sindaca Raggi "con il passare dei giorni ‘Spelacchio’ si è conquistato la simpatia e l’affetto della stragrande maggioranza delle persone. Ora avrà una nuova vita. Vogliamo fare di questa star internazionale un esempio concreto di riuso creativo, perché tutto può tornare a nuova vita. Un modo concreto per dimostrare al mondo che Roma vuole essere sostenibile e persegue con convinzione la strada del riuso, riciclo e recupero di materia”. Per Pinuccia Monanari, assessora alla Sostenibilità ambientale di Roma Capitale, "Spelacchio è entrato nel quotidiano della gente ed ha rapito l’attenzione di radio e tv. La sua nuova vita non è assolutamente un’azione di business. Per questo, non limitiamoci a fare di Spelacchio solo il simbolo delle feste, facciamo di più, eleviamolo a simbolo di un’economia circolare sempre più necessaria per il futuro di Roma e delle nuove generazioni”.