in foto: La casa di Augusto sul colle Palatino

"Sarà aperto al pubblico il Museo del Colosseo e a settembre riapriremo anche la Domus Transitoria, un altro luogo di grande suggestione", ha annunciato oggi Alfonsina Russo, direttrice del Parco Archeologico del Colosseo, nel corso della conferenza per la riapertura del "Percorso nel verde alle radici del Palatino".

La Domus Transitoria era la più antica delle ville di Nerone, distrutta dal grande incendio di Roma del 64 e sostituita in seguito dalla sfarzosissima Domus Aurea. Fu costruita tra il 60 e il 64 dopo Cristo sul Palatino. Si tratta, raccontava l'ex soprintendente ai beni archeologici di Roma Anna Maria Moretti, "di un capolavoro di estro architettonico e decorativo. Ed è del tutto sconosciuta. Ebbe vita breve, perché dopo l’incendio del ’64, Nerone fece costruire la Domus Aurea sul suo impianto che si estendeva dal Palatino al Colle Oppio. Poi, la damnatio memoriae ha fatto il resto. Il rifiuto da parte dei successori, i Flavi, ha pesato sulla conservazione delle architetture neroniana”. Tra i resti della villa ci sono pavimenti in marmo, affreschi rivestiti d'oro e di pietre preziose.

"Apriremo a dicembre il Clivus Victoriae"

"Se ce la facciamo apriremo a dicembre il Clivus Victoriae all'interno della Domus Tiberiana", è l'altro annuncio di questa mattina della direttrice Russo. Il Clivus è una strada che, come indica il nome, saliva verso il colle Palatino costeggiando il lato occidentale e poi quello settentrionale della collina. Confinava, per l'appunto, con la Domus Tiberiana.

Il percorso ‘Alle pendici del Palatino'

Dopo diciotto anni riapre il percorso lungo le pendici del Palatino che degradano verso il Circo Massimo. Si tratta di una passeggiata nel verde lunga quasi un chilometro e che costeggia le residenze Imperiali, dalla Casa di Augusto al complesso dei Severi del III secolo d.C. "È un percorso di grande suggestione che parte dal Palatino meridionale e attraversa le pendici fino al Foro romano. Nel percorso sarà possibile ammirare le piante e i fiori che abbiamo piantato come la malva, la ruta, la rosa canina, il cipresso", ha spiegato Russo. "Vogliamo anche offrire un dono al visitatore e quindi organizzeremo visite al tramonto per far rivivere le stesse emozioni che visse Goethe nel 1786, quando raccontò la luce inebriante di Roma".