Ricorreva a una scusa particolare per avvicinare le sue ‘prede’ il cittadino algerino di 46 anni arrestato a Roma. L’uomo usava uno spray per sporcare gli abiti delle persone a lui vicine cercando poi di dare la colpa a un gruppo di piccioni che volava sopra l’area. A quel punto riusciva a convincere le sue vittime ad aiutarli, tentando invece di rapinarli. Ma il tentativo, nell'ultimo caso, è fallito grazie alle urla dei turisti che l’uomo era quasi riuscito a ingannare. L’episodio è avvenuto in via Raimondo da Capua: durante alcuni controlli i carabinieri della stazione Roma Aventino hanno così eseguito l’arresto.

L’uomo ha tentato di rapinare una coppia di turisti inglesi: lui 63 anni e lei 50. Il rapinatore ha prima sporcato la maglietta dell’uomo, probabilmente utilizzando uno spray con del liquido misto a cioccolato, e si è poi avvicinato alla coppia indicando i piccioni accusandoli di essere autori del gesto. Così ha proposto alla coppia di turisti di aiutarli a pulire la maglia. I due si sono convinti a raggiungere l’atrio di un palazzo, dove l’uomo ha però tentato di rapinarli. Ma le urla dei due turisti hanno attirato l’attenzione di alcune persone, nonché quella di una pattuglia dei carabinieri che così è subito intervenuta.

L’uomo ha tentato la fuga, ma è stato bloccato e arrestato. A riferire poi quanto accaduto nel dettaglio ai carabinieri sono state le due vittime, mostrando anche la maglietta sporcata con questo trucchetto dall’uomo poi arrestato. Il 46enne è stato trattenuto in caserma in attesa del rito direttissimo, rimanendo a disposizione dell’autorità giudiziaria.