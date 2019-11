in foto: La nuova Ferrari per le strade di Roma

Una Ferrari che porta il nome di Roma, la Città Eterna, è l'ultimo dei cinque modelli della casa automobilistica di Maranello, previsti per il 2019. Elegante e potente, dallo stile raffinato, è un omaggio alla Dolce Vita di Federico Fellini, per rilanciare il brand della Capitale. Paparazzata per le vie del centro storico, da Piazza Navona a Trinità dei Monti, sembra una star sotto ai riflettori, adattandosi perfettamente alla bellezza di Roma. La nuova arrivata è stata presentata ieri, giovedì 14 novembre in anteprima, con un evento super esclusivo riservato ai clienti del mondo Ferrari. Impossibile resistere a un'auto ispirata alla tradizione italiana degli anni Cinquanta e Sessanta, dal design semplice e armonioso, che lascia il segno e che ha già conquistato, trascorse solo poche ore dal il suo debutto, il cuore di tantissimi appassionati. La data d'arrivo nel mercato non è ancora ufficiale, ma si ipotizza nel 2020, con un costo che ammonterà intorno ai 200mila euro.

La Ferrari Roma

Ferrari Roma è una coupé 2+2 a motore centrale anteriore, un esemplare in grado di garantire prestazioni al vertice della categoria grazie al motore V8 turbo di 3855 cc capace di erogare 620 cv a 7.500 giri/min, propulsore derivato dalla famiglia degli 8 cilindri vincitrice del premio Engine of the Year per quattro anni consecutivi. Al motore è abbinato al nuovo cambio dual-clutch a 8 rapporti, introdotto per la prima volta sulla SF90 Stradale. Prestazioni dunque superlative, con una velocità massima di oltre 320 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi e da 0 a 200 km/h in 9,3 secondi, mentre il peso è davvero contenuto, 1472 kg a secco.

Raggi: "Orgogliosi, porta il nome della nostra città"

Presente all'anteprima di Ferrari Roma anche la sindaca Virginia Raggi, entusiasta dell'ultimo modello lanciato dalla casa di Maranello: "Ecco la #FerrariRoma, l'ultima nata del Cavallino Rampante. Ieri è stata presentata nella Città Eterna. Siamo orgogliosi che quest'icona del design italiano prenda il nome della nostra città" si legge in un tweet.