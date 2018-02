Per il terzo anno consecutivo, dal 10 febbraio al 10 giugno, torna al Palazzo delle Esposizioni una mostra-laboratorio dedicata ad un grande nome dell’arte. Dopo Matisse e Degas è infatti la volta di René Magritte, raccontato con maestria ed immediatezza in un libro dell’illustratore Klaas Verplanke, autore dell’albo illustrato "La mela di Magritte". Un progetto editoriale del MoMA di New York, che arriva in Italia grazie alla casa editrice Fatatrac–Edizioni del Borgo. Orari: domenica-martedì-mercoledì-giovedì ore 10:00-20:00; venerdì-sabato ore 10:00-22:30. Ingresso libero.

A stretto contatto con genio del surrealismo.

Ispirato ai più famosi capolavori dell’artista, l’albo invita i lettori di qualunque età ad osservare il mondo che li circonda con uno sguardo libero, in modo da intravedere anche negli oggetti più comuni un’insospettata e nuova identità. La mostra, oltre agli schizzi e alle tavole originali, presenta un allestimento ironico e piacevole per coinvolgere attivamente tutti il pubblico in un gioco di accostamenti poco comuni in cui realtà e finzione, sotto e sopra, dentro e fuori convivono ricreando quelle rappresentazioni visive per cui Magritte è così famoso. Ad arricchire l'evento, un ricco calendario di visite e laboratori per scuole e famiglie, a partire da domenica 11 febbraio, quando dalle 11:00 alle 13:00 si terrà un appuntamento speciale rivolto ai più piccoli (costo dell'attività, 8 euro). Precederà poi l’inaugurazione di sabato 10, dalle ore 16:30 alle 18:00, un incontro di formazione con l’autore Klaas Verplancke per insegnanti, operatori, esperti del settore (partecipazione gratuita, con prenotazione obbligatoria a scaffaledarte@palaexpo.it)

Come raggiungere il Palazzo delle Esposizioni.

Il Palazzo si trova in via Nazionale 194 ed è raggiungibile con i seguenti mezzi