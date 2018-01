in foto: Arrestato il professor Massimo De Angelis, docente dell'Istituto Massimo di Roma, Eur

"Verrà anche il giorno dei chiarimenti. Ma ora di fronte a quello che lui sta attraversando, chiuso in carcere, non posso sbattergli la porta in faccia. Metto un freno ai miei dubbi e aspetto". Così la moglie del professor Massimo De Angelis, arrestato con l'accusa di abusi sessuali nei confronti di un'alunna minorenne. Ieri l'uomo ha ammesso: "E' tutto vero, ero innamorato di lei, ma si trattava di un rapporto consensuale". "Diciamo che lo perdono. Una persona non può dare il suo affetto e revocarlo in un giorno no? Ero e resto innamorata di Massimo. La nostra non è un’avventura", ha detto la moglie in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera. "Stiamo parlando di un buon padre e di un buon insegnante. Stima e affetto non si cancellano in poche ore. In questo momento so di dover fare uno sforzo per mettere da parte le mie esigenze. Ci sarà modo di chiarire. Supereremo questa prova, però Massimo deve tornare a casa", ha dichiarato ancora la donna.

Il comunicato dell'istituto Massimo di Roma.

L'Istituto Massimo di Roma, la scuola dei Gesuiti dove il professore insegnava, ha diramato un comunicato stampa sulla vicenda un suo dipendente: "L’Istituto sta apprendendo solo ora fatti che ignorava e rispetto ai quali, ove fossero accertati, è parte offesa e quindi, in un eventuale processo penale, si costituirà parte civile. Si affida perciò alla Magistratura, nella quale nutre assoluta e piena fiducia. Dal punto di vista disciplinare, azionerà nei confronti del docente il procedimento disciplinare imposto dalla legge per accertare i fatti anche sotto questo profilo, che è quello che rientra nella sua diretta responsabilità".