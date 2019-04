in foto: La conformazione floreale a forma di Lupa a piazza Venezia, Roma

La Lupa capitolina con Romolo e Remo come Spelacchio, il famigerato albero di Natale spelacchiato dello scorso anno. Morta anche lei, rinsecchita e portata via di notte da giardinieri del Campidoglio. La siepe posta al centro di piazza Venezia non è durata neanche un anno. Una notizia pubblicata dal Messaggero, che però viene smentita dal presidente della Commissione Ambiente di Roma, Daniele Diaco, Movimento 5 Stelle. Per il consigliere grillino la lupa è stata portata via soltanto per essere restaurata: "Povera Lupa, costretta a ‘toccare ferro' contro un funerale farloccamente annunciato da qualche organo di stampa. La scultura verde di Piazza Venezia, infatti, non è morta, cosi' come risulta fantasiosa e non veritiera la ridicola e leggendaria ‘maledizione di Spelacchio'".

La Lupa è stata trasferita solo per essere restaurata

Diaco informa che la Lupa di foglie è stata portata nei locali del Servizio Giardini del Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale per il restauro della base "e per essere sottoposta a periodici interventi fitosanitari e agronomici necessari per le composizioni in vaso". Si tratta, aggiunge Diaco, di "normali, fisiologiche operazioni di routine che hanno immotivatamente indotto a ricostruzioni surreali e non corrispondenti alla realtà. Non appena gli interventi saranno ultimati, la Lupa tornerà al proprio posto, a beneficio dei tanti cittadini e visitatori che frequentano il Centro cittadino". Tra pochi giorni, quindi, stando alle considerazioni del consigliere 5 Stelle, la Lupa tornerà a piazza Venezia.