in foto: Polemiche sulla borsa della sindaca Virginia Raggi. Ma non è di Hermes

Sembra che la borsa di Virginia Raggi, su cui nei giorni scorsi il quotidiano Libero ha sollevato un polverone, non sia né di Hermes, nota marca di lusso, né tantomeno costosa. Si tratterebbe infatti, almeno stando a quanto rivela il marito della sindaca, di una borsa realizzata dall'artigiano romano Righini, che ha una bottega di pelletteria nei dintorni di piazza di Spagna. Non si tratterebbe quindi del modello ‘Kelly 32' di Hermes, che costerebbe migliaia di euro (oltre 4mila euro su Amazon).

Il marito della Raggi: "Quella borsa costa solo 100 euro, non è di Hermes"

Secondo Andrea Severini, marito della prima cittadina, si tratta "dell'ennesima fake news su Virginia. Sono andato a spulciare l'armadio di Virginia che deve ancora rientrare, visto che non fa nulla dalla mattina alla sera e sono le 9.30 del 30 ottobre, e nel suo armadio c'è la borsa Hermes da 9mila euro. Quasi quasi ci scappo con questa borsa e ci faccio una bella vacanzetta. La borsa è di Maurizio Righini, un grandissimo artigiano di piazza di Spagna Roma, che costa sui 100 euro. Non per nulla: se fosse stata di Hermes e a Virginia piaceva aveva tutto il diritto di comperarsela, peccato che è una fake news inventata a arte per creare discredito su Virginia. Come al solito fango su Virginia. Buona serata".