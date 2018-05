Ci sono Loro, quelli che contano ma ci sono anche Loro, i Luoghi di Roma costanti protagonisti delle pellicole di Sorrentino, che recitano una parte muta ma ricca di significante e fanno da sfondo alla passerella di soubrette, aspiranti tali, faccendieri, politici e imprenditori che affollano sul grande schermo l'ultima fatica cinematografica del cineasta napoletano: "Loro 1". Volendo ridurre all'osso la sinossi del film, si parla di un film su Berlusconi o meglio sulla persona, colto nel momento della sua parabola discendente e circondato dalla consueta Corte dei Miracoli che spera di ricevere un posto in paradiso, o meglio nel paradiso terrestre fatto di ville, giostre, piscine, palazzi e stanze del potere. E non è un caso che molte delle scene presenti nel film, siano girate nella città eterna, simbolo da sempre del potere temporale e politico. Dai Fori Imperiali a Fiumicino, ecco la Roma che Sorrentino ci mostra nella sua decadente bellezza, nella sua metaforica rappresentazione della società, come già aveva fatto per "La Grande Bellezza".

Rione Monti

Il suo nome deriva dal fatto che con il termine li monti si intendeva la vasta zona, poco abitata, che comprendeva il colle Esquilino, il Viminale, parte del Quirinale e del Celio fino al confine delle Mura aureliane. Oggi il Quirinale, Castro Pretorio ed il Celio non gli appartengono più, ma il nome è rimasto. E quello che è rimasto è anche una certa esclusività del quartiere, non a caso scelto da Sorrentino per ambientare una festa in un'elegante terrazza del quartiere.

Fori Imperiali

La Roma By night, bella e deserta. Un esercito di soubrette arranca a fatica sui sampietrini dei Fori Imperiali, illuminati dalla sola luce della luna. Una scena poetica o quasi, interrotta bruscamente dall'irrompere di un camion dell’immondizia che precipita dentro gli scavi, si rovescia ed esplode, lanciando in cielo i suoi rifiuti.

Piazza di Spagna

Il fulcro, il simbolo sempiterno della città. Qui in Piazza di Spagna, Riccardo Scamarcio che interpreta l'imprenditore barese Gianpaolo Tarantini, ambisce ad arrivare, a radunare il suo stuolo di donne, per arrivare a Lui (Berlusconi), per mettere in atto il riscatto sociale ed economico dalla sua Puglia alla Capitale.

Cupola della Chiesa di Madonna dei Monti

Un punto di osservazione privilegiato sulla città. Due maxi fari puntati sulla cupola della Chiesa di Madonna dei Monti, hanno reso possibile le riprese di alcune scene del film. Stiamo parlando di una chiesa che si trova al centro del rione Monti e la cui cupola somiglia molto a quella della basilica di San Pietro.

Fiumicino

Una piscina enorme in una villa a Fiumicino dove è stata girata la scena di una festa privata del Cavaliere, tra olgettine in bikini e tacchi a spillo, ma anche lo Yachting club tra fuochi d'artificio e fiumi di champagne, questa la sintesi della prima parte del film, del prologo a quello che sarà poi il seguito presente nel secondo film della saga berlusconiana in uscita il 10 maggio.