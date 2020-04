in foto: Foto di repertorio

A Roma molti supermercati si sono organizzati, nel corso di questa emergenza legata alla diffusione del coronavirus, per consegnare la spesa a domicilio, soprattutto di alimenti e beni di prima necessità e soprattutto agli anziani e a coloro che non possono muoversi di casa. Il Comune di Roma ha pubblicato la lista e i contatti di tutti i supermercati che offrono questo servizio.

Qua l'elenco di tutti i supermercati, con indirizzi e contatti per richiedere la spesa a domicilio (la lista è in aggiornamento).

Coldiretti: "In un mese +90 per cento per spesa a domicilio"

Nelle ultime cinque settimane, fa sapere Coldiretti, la spesa a domicilio è aumentata del 90 per cento, soprattutto nelle case degli anziani. La crescita esponenziale della domanda, spiega Coldiretti, "ha mandato in tilt il sistema di consegne della grande distribuzione con un allungamento dei tempi e difficoltà per i cittadini ad uscire da casa. Una nuova esigenza dei cittadini colta dalle aziende agricole che hanno avviato appositamente la fornitura dei prodotti agricoli direttamente alle famiglie, senza intermediazioni. Le iniziative messe in campo in questo periodo nelle diverse regioni d'Italia visibili sul sito www.campagnamica.it, vedono coinvolte 4 mila aziende agricole che nell'ultima settimana hanno effettuato 700 mila consegne della spesa contadina. Si tratta di prodotti locali, a chilometri zero, nel rispetto della stagionalità che non devono percorrere grandi distanze prima di giungere a tavola e sono quindi più freschi".