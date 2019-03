Il 4 marzo di tre anni fa Luca Varani veniva barbaramente ucciso da Marco Prato e Manuel Foffo al termine di un festino a base di droga, alcol e sesso. Il ragazzo fu assassinato con cento tra martellate e coltellate dai due ragazzi che avevano deciso di provare per capire cosa si prova ad ammazzare un ragazzo. Prato si tolse la vita in carcere, Foffo è stato condannato in appello a trent'anni di reclusione. Nelle motivazioni della sentenza i giudici hanno scritto che quell'omicidio fu un "esercizio atrocemente compiaciuto e ripetuto di violenza sadica", messo in atto "da una coppia di individui impegnati a portare a termine un disegno perverso che prevedeva il raggiungimento del piacere personale attraverso l'inflizione di sofferenza a una vittima".

A tre anni dalla tragedia la fidanzata di Luca, Marta Gaia, ha scritto un lungo post su Facebook per il suo ex ragazzo.

"So' passati 3 anni e me rode parecchio er culo, perché potevi esse pure un comune amico mio, potevamo pure lasciacce, poteva andà pure diversamente. Ma me brucia l'anima a sapette che non stai più qua. E me scoppia er core de dolore. Oggi so' un misto de silenzi, lacrime trattenute, parole a raffica e tanta, tanta rabbia.

Domande senza risposta e sempre quelle cose che te fanno parecchio male ma che è un pò difficile spiegà a chi non capisce. O meglio, che non je interessa tanto de capì, e allora ce butta na' parola, così a caso, tanto perchè je fa comodo, tanto pe' di' qualcosa.

A te che sei sempre stato senza capi e padroni, a te che hai fatto sempre come cazzo te andava e come te svegliavi a mattina.

A te che … Che io non c'ho mai avuto er coraggio de esse come te. Perchè so' debole.

Hai sempre fatto quello che te capitava pe la testa senza da' retta a nessuno.

Manco a te stesso a volte.

Ma che te devo di' a Lu'… Me batte er core ma me rode er culo.

L'amore nostro è stato eterno, ma quello che m'hai lasciato è da' na' parte la cosa più bella, ma dall'altra, m'hai lasciato veramente come na' stronza.

E poraccio chi me se' preso adesso, un po' m'hai cambiata, e m'hai lasciato con tutte ste debolezze e incertezze, e fanno male pure quelle. Perchè nun me servono, nun ce faccio niente, so' solo un peso ingombrante e non so' come accantonarle e liberarmene.

Il senso de non esse mai all'altezza e de sentimme sempre sbagliata.

Ma io ce vorrei veramente e definitivamente anda' avanti, ma poi me vieni in mente te, e me se spezza er cuore.

Tacci tua a Lu', che poi in romanaccio vor di' "Te voglio bene".

Daje, mo' la smetto, tanto già lo so che me diresti tu : " MA NON CE PENSA'".

Eh fosse facile… N' bacio.