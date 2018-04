Per un anno ha insultato e perseguitato una donna di 39 anni solamente perché straniera e con la carnagione scura. Una donna romana di 55 anni, D.P., stalker per abietti motivi razziali, in una circostanza era arrivata addirittura ad aggredire la propria vittima con uno spray urticante, obbligandola a recarsi in ospedale per le cure. La malcapitata, una cittadina ecuadoregna, per circa un anno non ha denunciato la propria aguzzina, ritenendo che si trattasse semplicemente di una persona "strana", ma non violenta. Poi, però, quando l'escalation degli episodi persecutori ha portato la 55enne a passare dalle semplici offese (pronunciate anche di fronte al figlio minorenne della vittima) alle aggressioni fisiche, la sua vittima si è rivolta finalmente alla polizia.

La procura ha inizialmente chiesto e ottenuto una prima ordinanza che vietava alla 55enne di avvicinarsi alla donna che aveva preso di mira. Quando però la stalker, per due volte, si è avvicinata nuovamente alla sua vittima, causandole crisi di panico e ansia, quella prima misura è stata inasprita: per la 55enne sono così scattati gli arresti domiciliari, che le sono stati notificati dagli agenti del commissariato Appio. Per la 39enne è così finalmente finito un incubo che era iniziato addirittura nel gennaio dello scorso anno e che l'aveva costretta a cambiare le sue abitudini di vita: perfino uscire per portare a passeggio il proprio cane era diventato impossibile, dal momento che la sua stalker si appostava e iniziava a insultarla con epiteti a sfondo razziale.