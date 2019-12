in foto: La guerra dei cassonetti a Roma

A Roma la guerra dei cuscini diventa una battaglia a colpi di buste piene di immondizia. L'assurda scena è stata ripresa ieri notte in via Licinio Stolone, davanti ai cassonetti all'altezza del civico 106, quartiere Tuscolano. Il video è stato postato su Faceboook da Monica Lozzi, presidente del Municipio VII di Roma. Si vedono alcuni ragazzi che gridano, ridono e si lanciano contro buste piene di rifiuti, recuperate dai cassonetti, in tarda notte.

Lozzi: "Video inviato alle autorità competenti"

"Abbiamo ricevuto questo video in forma anonima e lo abbiamo inviato a tutte le autorità competenti. Potete vedere e sentire urla, risate e schiamazzi alle 2 di notte, lanci di rifiuti presi dai cassonetti e lasciati in strada… Si è assistito a scene di ordinaria follia. Queste situazioni ormai avvengono quotidianamente: sono il simbolo di un'adolescenza che non ha più rispetto di niente e di nessuno. Ringrazio l'autore del video: il coraggio dimostrato con la denuncia è fondamentale per frenare simili atti molesti. È necessario che l'intera comunità alzi la testa e si ribelli", ha scritto su Facebook la presidente Lozzi. Per il momento non è chiaro se i ragazzi autori della bravata siano stati identificati dalle forze dell'ordine. Di seguito il video dell'episodio, condiviso, come detto, dalla minisindaca del VII Municipio.