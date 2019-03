Una nuova gelateria apre a Roma, nel quartiere dell'Appio Latino, zona San Giovanni. Si tratta de "La Romana", una catena presente non solo in numerose città d'Italia, ma anche all'estero. Il 22 marzo "La Romana" apre un nuovo locale a Roma, nella centralissima via Magna Grecia 47A: e per far conoscere ai cittadini la bontà dei suoi gusti e la genuinità degli ingredienti utilizzati, ha organizzato una degustazione gratuita presso la nuova sede a partire dalle 16 di questo pomeriggio. Il gelato realizzato da "La Romana" è ben conosciuto nella capitale: la catena, infatti, ha già tre gelaterie aperte sul territorio. Una in via Venti Settembre 60, una in via Ostiense 48 e una in via Cola di Rienzo 2. Punto di riferimento per tutti gli amanti del gelato, adesso ha deciso di arricchire la sua offerta con un'altra gelateria a San Giovanni. Non avete mai provato il gelato de "La Romana"? Non perdete l'occasione di fare tanti assaggi gratuiti il pomeriggio del 22 marzo a partire dalle 16.

Gelateria La Romana, una tradizione che va avanti dal 1947

Nonostante il nome faccia pensare a una gelateria nata a Roma, "La Romana" nasce in realtà a Rimini nel lontano 1947 nella bottega di un piccolo artigiano. Ingredienti freschi, genuini e di prima scelta hanno fatto del gelato di questo antico negozio una delle leccornie più ambite dagli adulti e dai bambini che vogliono rifocillarsi con un dolce fresco a fine giornata. Non solo i prodotti alimentari usati sono tra i migliori in circolazione, ma c'è molta attenzione anche per il rispetto dell'ambiente. I materiali usati, infatti, hanno un impatto molto basso sull'ecosistema e sono selezionati con cura in base alle loro caratteristiche ecofriendly. Non è un caso che "La Romana" sia diventata una delle gelaterie che anche a Roma – dove il gelato è una vera e propria tradizione – ha una clientela molto vasta. E l'apertura di un nuovo punto vendita in via Magna Grecia 47A non può che confermare questa tendenza.