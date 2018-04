La Cooperativa Capodarco, che si occupa della gestione del servizio CUP (prenotazione delle visite mediche) per nove aziende sanitarie della Regione Lazio, è stata esclusa, per irregolarità fiscali, dalla gara per il servizio. E' stato presentato ricorso al Tar del Lazio ma, secondo Capodarco, la Regione Lazio si è mossa prima della pronuncia dei giudici, prevista per il 17 luglio, sottoscrivendo nuovi contratti con l'azienda vincitrice.

La Società Cooperativa Integrata Capodarco ha chiesto quindi un pronunciamento urgente al TAR del Lazio per una sospensiva che congeli la decisione della Regione Lazio per la sottoscrizione da parte delle ASL, entro 60 giorni dal 20 aprile 2018, dei nuovi contratti di appalto. La Regione Lazio, ribadisce la cooperativa, "ha agito anticipando la decisione dei giudici del Tar in assenza di qualsivoglia pronunciamento sulla domanda cautelare. Anche per questa ragione, oltre a procedere con una richiesta urgente di sospensiva cautelativa da parte del TAR, la Cooperativa Capodarco ha inoltrato una nota in cui richiede a tutte le Asl interessate di non adottare atti e/o comportamenti tesi a creare danno alla Cooperativa"

A rischio sono i 640 dipendenti della Cooperativa. "Con l’ottica stessa di garantire la continuità dei livelli impiegatizi per i 640 dipendenti – tra diretti e indiretti – che la Cooperativa Capodarco occupa per l’espletamento del servizio di CUP, la Cooperativa ha deciso di procedere d’urgenza con il TAR. Con questa azione si punta a richiedere alla Regione di sospendere il provvedimento. Così facendo Capodarco potrebbe proseguire nell’espletamento del proprio servizio, almeno fino a quando lo stesso giudice amministrativo non si sarà espresso in merito al ricorso avanzato sulla Gara d’appalto".