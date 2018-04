La gamba destra si è staccata di netto in un terribile incidente motociclistico. Con un intervento record i chirurgi dell'ospedale San Camillo di Roma hanno reimpiantato l'arto e salvato le sue funzionalità. La vittima dell'incidente, un uomo di 52 anni, è ora in buone condizioni e nelle prossime ore inizierà a muovere i primi passi.

Ricoverato in codice rosso al pronto soccorso del San Camillo, l'uomo ha subito un'operazione lunga otre cinque ore durante la quale i medici hanno ricollegato i nervi, le vene, i muscoli e le arterie della gamba dopo che gli ortopedici avevano stabilizzato le fratture. L'arto è arrivato in ospedale completamente privo di sangue. Il delicato intervento è stato eseguito dall'equipe del dottor Nicola Felici, responsabile dell'Unità operativa specialistica per il reimpianto e la ricostruzione degli arti superiori ed inferiori.

“Ad una settimana dal reimpianto le condizioni complessive del paziente sono buone e il signore nelle prossime ore inizierà a muovere i primi passi con l'ausilio del deambulatore. L'arto risulta essere ben perfuso e con una buona circolazione del sangue”, ha spiegato il dottor Felici. “Questo tipo di intervento – dichiara Fabrizio d'Alba, Direttore generale dell'Azienda – eseguito con il coinvolgimento delle equipe degli anestesisti rianimatori e degli ortopedici, è stato possibile presso il nostro Ospedale grazie all'esistenza di un' Unità operativa, inserita nella struttura “choc e trauma”, dedicata al reimpianto degli arti superiori ed inferiori. Una eccellenza che permette di ridare speranza di vita e mobilità a cittadini colpiti da traumi e lesioni”.