in foto: La gallina Alice salvata dagli operatori dell’Enpa a Prati, Roma

Non capita tutti i giorni di vedere una gallina a passeggio per il quartiere Prati, uno dei più centrali e ricchi di Roma. E' stata avvistata mentre camminava nel traffico caotico di via Otranto e viale Giulio Cesare. Come sia arrivata nel cuore della Capitale rimane un mistero, ma Alice, questo il nome che le hanno dato i suoi soccorritori, è stata salvata da una morte quasi certa.

Due volontarie dell'Enpa, Ente Nazionale Protezione Animali, Lucia e Paola, hanno ricevuto la segnalazione da alcuni cittadini e si sono recate sul posto per il salvataggio. Un’operazione non facile perché la gallina aveva deciso di rintanarsi nel vano motore di un’automobile. Una ragazza, si legge nel comunicato stampa diffuso da Enpa, si è sdraiata a terra, di fianco, al veicolo, dal lato del conducente, riuscendo ad infilare mano e avambraccio nel vano motore. Un altro ragazzo si è disteso sul lato opposto, quello del passeggero, cercando anch’egli di raggiungere la gallina con la mano. Alla fine, dopo alcuni tentativi andati a vuoto – l’animale, terrorizzato, cercava di sottrarsi alla presa anche in un luogo così angusto – l’azione combinata dei due giovani ha avuto successo: il ragazzo ha afferrato Alice con la mano e l’ha estratta delicatamente dall’automobile.