in foto: Il Gran Premio di Formula E

Il 10 aprile del 2021, fra meno di un anno, tornerà a Roma la Formula E, ma questa volta su un tracciato diverso e inedito rispetto a quello classico dell'Eur. Dopo l'annullamento del Gran Premio di quest'anno a causa del coronavirus, la terza edizione del Rome E-Prix è stata spostata al 2021. "È grande l’entusiasmo di tornare a Roma nel 2021, soprattutto dopo la pausa forzata a cui siamo stati costretti quest’anno. Il terzo Rome E-Prix sancirà l’avvio ufficiale dell’accordo di lungo periodo siglato con Roma Capitale per gareggiare nella città per altri 5 anni. Grazie a un nuovo circuito e alle numerose novità che andremo a svelare nei prossimi mesi, vogliamo rendere l’evento del 10 aprile ancora più entusiasmante e coinvolgente, rimediando in parte alla mancata edizione del 2020 e garantendo ai tifosi uno spettacolo unico", ha dichiarato Renato Bisignani, General Manager Formula E.

Raggi: "Pronti ad accogliere i bolidi elettrici"

"Roma si conferma simbolo dell'E-prix Formula E come prima tappa europea del campionato. Appuntamento per il 10 aprile 2021. Pronti ad accogliere i bolidi elettrici", ha annunciato su Twitter la sindaca di Roma, Virginia Raggi. Il Gran Premio di quest'anno, previsto per il 4 aprile 2020, è stato annullato lo scorso 6 marzo a causa del diffondersi della pandemia da coronavirus. In seguito, proprio per via della sospensione della competizione, la Formula E ha organizzato una competizione virtuale chiamata Formula E Race at Home Challenge per supportare l'UNICEF.