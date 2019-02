in foto: La fontana di piazza Navona illuminata per il World Cancer Day

La Fontana di piazza Navona a Roma si illumina di blu e di arancione, i colori ufficiali del Wolrd Cancer Day, la giornata mondiale della lotta contro il cancro. Vicino alla fontana c'è una cornice con lo slogan e hashtag dell'evento: I Am And I Will, cioè ‘io sono e sarò'. Ognuno può fotografarsi all'interno della cornice e postare la foto sui social network. "Giornate come queste devono essere sempre più frequenti. Il cancro è un problema di tutti, che va al di là della politica. Il cancro e' un problema sociale. Nel 2018 sono stati stimati circa 370mila nuovi casi l'anno in Italia, quasi la popolazione di Bologna. Non c'è una famiglia che sia esente da questo tipo di problema. Un impegno del ministero a sostenere la ricerca e realizzare le reti degli Ircss, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, deve essere prioritario", ha dichiarato il sottosegretario al ministero della Salute, Armando Bartolazzi, che era presente all'accensione delle luci.

"Oggi è la Giornata Mondiale contro il Cancro, la sfida è una prevenzione più attiva in ogni fase della vita, la frontiera è rappresentata da cure sempre più mirate ed efficaci e diagnosi sempre più precoci. Siamo tutti in prima linea per battere il cancro: eliminare fumo, sedentarietà, abuso di alcool e sovrappeso sono i primi passi per una buona prevenzione", ha scritto su Facebook la ministra della Salute, Giulia Grillo.

L’evento si svolge in collaborazione con l'IFO-Istituto Nazionale Tumori Regina Elena, l'Istituto San Gallicano e con il supporto tecnico di Acea. Per la prima volta anche il ministero della Salute si unisce così alla rete di sensibilizzazione mondiale per la quale saranno illuminati luoghi simbolo di numerosi Paesi per affermare che “insieme e con l’impegno di ognuno riusciremo a sconfiggere il cancro!”.